Gennaio 2019. Sono passati quasi due anni dall’ultimo arrivo di un centrocampista in giallorosso. Paradosso del caso era Gonzalo Villar che oggi è più che mai sul mercato in uscita e che in estate ha impedito l’arrivo del mediano chiesto da Mourinho. A gennaio, però, non ci sono scuse. Il portoghese ha bisogno anche numericamente di un centrocampista pur conoscendo le difficoltà economiche della Roma. “Non aspettiamoci grandi colpi”, d’altronde è il leit motiv di Mou e Pinto. Caccia quindi all’occasione, possibilmente in prestito o a parametro (quasi) zero. Il nome di Zakaria era tra i primi della lista ma la concorrenza ora è alta. Per questo ha preso piede la candidatura di Florian Grillitsch, classe '95, in scadenza di contrattoicon l'Hoffenheim, con un costo che va tra i 5 e 6 milioni di euro e che la scorsa estate piaceva anche al Napoli. Pinto ha accelerato nelle ultime ore per provare a regalarlo a Mourinho già dopo Capodanno.



ALTRI NOMI - Ma occhio pure a Marc Roca del Bayern Monaco, spagnolo classe '96, finito ai margini della squadra tedesca. Offerto, ma non sembra interessare, anche Arthur in prestito. Più indietro ci sono Xeka del Lille e Maggiore dello Spezia che però non convince tutti a Trigoria. Il reparto dovrà comunque pensare a una uscita tra Diawara (chiesto dal Marsiglia) e lo stesso Villar mentre Mourinho vuole dare fiducia al giovane Bove.