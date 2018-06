A partire dalla prossima stagione,adeguandosi così alle nuove norme della giustizia sportiva della Figc introdotte in seguito alla firma del protocollo d'intesa sulla fruizione degli stadi. La violazione del, si legge nel documento, sarà oggetto di specifici provvedimenti e misure sanzionatorie - senza che ciò comporti pretese di natura indennitaria/risarcitoria nei confronti della società - che andranno dalla diffida e dal divieto di acquisto di biglietti o abbonamenti (per una o più gare, o più stagioni successive) fino all'allontanamento dall'impianto anche in corso di gara., la Roma prende posizione in modo chiaro. Presto tutta la Serie A, comunque, si uniformerà alla iniziativa, anche perché già dalla fine dello scorso anno – e con una circolare giunta ai club intorno a un mese fa – la Federcalcio ha sollecitato le società a muoversi in questo senso. In ogni caso, se le norme saranno puntualmente applicate, potrebbe essere una svolta per la condotta del tifo. Questo è il testo base ufficiale che traccia le linee guida, in cui si ricorda come venga “automaticamente accettato da chiunque acquisti un abbonamento o un biglietto per lo stadio Olimpico e che sarà valido anche in trasferta”., grazie a cui la Roma valuterà la gestione delle condotte non conformi ai principi. “Tra le condotte che comporteranno la diminuzione dell’indice di gradimento, ci sono i cori e le espressioni inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo; i cori e le espressioni che costituiscono offesa o insulto, anche in forma indiretta”.- La svolta, comunque, è rappresentata dalle1) Diffida al rispetto del Codice di Condotta e/o del Regolamento d'Uso; 2) Allontanamento dall'impianto anche in corso di gara; 3) Sospensione per una o più gare o per un determinato periodo di tempo o risoluzione dell'abbonamento, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti; 4) Rifiuto a contrarre in relazione all'acquisto di uno o più tagliandi di ingresso per una o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all'acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive. Un modo concreto per rendere gli stadi luoghi più civili.