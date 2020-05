Il Paris Saint-Germain ci prova per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma ha una clausola da 30 milioni di euro, pagabile in due tranche, che attira il club francese, dove c’è Leonardo che è un suo grande estimatore. Nelle idee di Petrachi, secondo Il Tempo, c’è la volontà di trattenere almeno uno tra Pellegrini e Zaniolo, con entrambi felici di restare. Ma il bilancio è da far quadrare e una cessione dei gioielli giallorossi non è da escludere.