dopo la bruciante delusione per il caotico finale contro il Genoa equesta sera, nel quarto di finale di Coppa Italia contro l'Inter, per tenere vivo il sogno di conquistare un titolo che manca da 14 anni.- l'uomo più in atteso al "Meazza" a distanza di 12 anni dal suo addio - intenzionato a giocarsi fino in fondo le chance di conquistare il pass per le semifinali,- Il centrocampista franceseche nella Roma pre-Mourinho appariva scontato. Anche stasera sarà ballottaggio con Cristante, calciatore che è entrato maggiormente nelle grazie dello Special One per la maggiore propensione a svolgere quei compiti difensivi richiesti ai due mediani.e l'ultimo acuto risale al derby d'andata con la Lazio dello scorso settembre. E le due panchine consecutive con Empoli e Genoa sono la dimostrazione che il cambiamento è già in atto.in scadenza nel 2024, sul quale il dg Tiago Pinto ha posto il freno, così come per le altre questioni in sospeso.Le squadre interessate - in particolare in Premier League - e disposte ad accontentarlo economicamente non sono mai mancate anche negli ultimi mesi e solo i tempi tecnici troppo corti nell'ultima finestra di gennaio hanno impedito che si potesse solo pensare ad una cessione dell'ex giocatore della Fiorentina. Ma in vista dell'estate tutto può cambiare: Veretout ha perso posizioni ed è chiamato alla rimonta, a partire da stasera, nella partita di Mourinho.