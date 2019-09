Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha parlato al canale tematico del club nell'immediata vigilia della sfida contro il Sassuolo: "Sono contento e pronto per giocare. Stregato dal lavoro di Fonseca, a lui piace giocare a calcio. Speriamo di fare una bella stagione, abbiamo un buon gruppo. La Roma è una grande squadra e perciò venire qua è stato facile. Anche andare allo stadio è bello, l'Olimpico è impressionante. Vogliamo vincere e continuiamo a lavorare, speriamo di prendere tre punti contro il Sassuolo. Sarà difficile, vengono da una bella vittoria con la Sampdoria ma anche noi siamo forti e loro dovranno fare una grande gara per vincere. Siamo tanti giocatori nuovi, serve tempo per lavorare insieme e vincere, ma abbiamo una grande squadra".