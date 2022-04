L'addio tra la Roma e Jordan Veretout sembra ormai scontato con il francese che a meno di clamorosi sviluppi non rinnoverà il contratto (in scadenza nel 2024) e sarà ceduto in estate. Il centrocampista piaceva al Napoli, pista che ora si è raffreddata. Ad oggi, la destinazione più probabile è un ritorno in Francia. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.