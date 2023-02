Roma-Verona è il posticipo che chiude la 23esima giornata di Serie A, in scena alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:



Arbitro: SOZZA di Seregno

Assistenti: BINDONI – IMPERIALE

IV: MASSIMI

VAR: CHIFFI

AVAR: DI MARTINO



11' - Altre proteste della Roma: Abraham lamenta un fallo da parte di un difensore del Verona in area, ma il contatto in realtà è con un suo compagno. Il check col VAR non lo assegna giustamente.



9' - Proteste giallorosse per un contatto Duda-Abraham: il fallo c'è, ma avviene fuori area.