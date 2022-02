Il programma del sabato della 26esima giornata di Serie A, la 7a del girone di ritorno, progesue a partire dalle 18 allo Stadio Olimpico con Roma-Verona. Una sfida dal sapore europeo con i giallorossi padroni di casa allenati da José Mourinho che sono in serie positivia da 4 giornate, ma che, con gli ultimi due pareggi ottenuti fra le polemiche contro Sassuolo e Roma, hanno visto scappare le contendenti per un piazzamento Champions (Juve a +6). Il Verona di Igor Tudor, invece, oltre al ko con la Juventus ha all'attivo 3 vittorie nelle ultime 4 ed è risalito fino a 4 punti proprio dai giallorossi, oggi fermi al settimo posto.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING -Roma-Verona, calcio d'inizio sabato ore 18 sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per i dispositivi mobile e pc, la gara sarà visibile anche in streaming tramite l'app dedicata.



LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina; Cristante, Sergio Oliveira; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.