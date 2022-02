Alla vigilia della trasferta all'Olimpico contro la Roma, l'allenatore del Verona Igor Tudor ha parlato così in conferenza stampa: "Siamo cresciuti, dovevamo accelerare e l'abbiamo fatto nel miglior modo. Abbiamo conquistato punti importanti che ci avvicinano alla salvezza, ora ci manca poco.



Mourinho? E' un onore affrontarlo, è il numero uno nella comunicazione. Siamo il quarto miglior attacco del campionato? E' dovuto alla qualità dei giocatori e il coraggio di portare in avanti tanti uomini. Inoltre c'è un mix di automatismi e scelte libere e di preparazione fisica: se i braccetti devono fare su e giù c'è bisogno che stiano bene, così come anche i quinti o i trequartisti. Ma ci sono diversi modi per fare la fase offensiva: Conte lo fa con automatismi, Guardiola con i posizionamenti giusti. Roma-Verona non è uno scontro per l'Europa, questo è il loro obiettivo ma non il nostro. Frabotta? E' tornato in gruppo, ma ha fatto pochi allenamenti e ci vorrà ancora un po' di tempo".