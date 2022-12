Niente doppio incarico: non è nello stile di José Mourinho dedicarsi a più cose con il rischio, dividendosi, di non dare il 100% a ognuna delle due parti. Come riporta il Corriere dello Sport nella notte Jorge Mendes, procuratore di Mou, ha incontrato con il suo collaboratore Valdir Cardoso, il presidente della federcalcio portoghese Fernando Gomes. E a loro ha riportato la risposta di Mourinho alla possibilità del doppio incarico: Mourinho, adesso, per la persona che è e l’allenatore che è, vuole concentrarsi solo sulla Roma. Non ci sono dubbi di alcun tipo al riguardo. La sua chiusura alla federazione portoghese, con cui i rapporti erano e restano ottimi, è però temporanea. Dopo l'avventura con la Roma se ne riparlerà.