Con il campionato fermo fino al 3 dicembre, per la Roma Primavera scatta l'operazione rinnovi. Prima dello stop forzato a causa dei troppi contagi, i ragazzi di De Rossi stavano letteralmente dominando il campionato - con sei vittorie in altrettantegare e 21 gol realizzati - e il club ha intenzione di blindare diversi componenti della rosa. Oltre al rinnovo di Ndiaye, perfezionatoneigiorni scorsi,la società è in trattativa per i rinnovi di Milanese, Ciervo e Zalewski. Lo riporta il Tempo.