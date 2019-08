La caccia a un difensore centrale della Roma prosegue anche durante i giorni più caldi dell'estate. Paulo Fonseca infatti ha esplicitamente chiesto alla dirigenza un giocatore affidabile e preciso. E, sfumato Rugani, il nome in lista uno solo: Lovren del Liverpool, con il quale i contatti sono già avanzati.



LE CIFRE - Il difensore croato ha già dato il suo benestare ad un possibile trasferimento in Italia e la Roma è sempre più vicina all'accordo con il Liverpool. L'offerta giallorossa, infatti, sfiorerà i 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus, con il giocatore che può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Una proposta importante, che soddisfa quelle che sono le richieste fatte dai Reds ad inizio mercato.



FIDUCIA - In casa Roma quindi si respira grande ottimismo, con la speranza di chiudere l'affare già nei prossimi giorni. Per la gioia di Fonseca, che potrà così avere un difensore di grande esperienza da affiancare a Gianluca Mancini per quella che sarà una coppia difensiva estremamente ben assortita. Questione di tempo, poi Lovren sarà giallorosso...