Un video, anzi pochi secondi di una storia Instagram. Con frasi probabilmente buttate lì a caso. Che però non doveva essere pubblicato. Così una serata scherzosa diventa un brutto boomerang per Nicola Zalewski, attaccante della Roma e della Nazionale polacca. Il 19enne per svagarsi dopo giorni difficilissimi, in seguito alla morte del papà dopo una lunga malattia, è uscito con alcuni amici tra cui il. La serata è però sfuggita di mano ai ragazzi perché in un video Instagram - diventato virale - si vede il trapper è un altro amico dire a Mourinho: “, che però aveva un tono di voce molto alto, ma certo l’immagine che ne esce è di pessimo gusto. Appena Zalewski capisce fa come per sedersi.Il video (rimosso dall'autore) ovviamente, è stato visto dalla Roma che, da sempre, è molto attenta all’atteggiamento social dei propri tesserati, soprattutto giovani.Oppure basterà una lavata di testa da parte di Mourinho. In fondo sono stati giorni difficili per Zalewski che ha anche detto no alla Nazionale polacca.