Ancora un match dall’inizio in Europa League per Gonzalo Villar. Il centrocampista spagnolo si è espresso sui social per caricare l’ambiente in vista dell’appuntamento di domenica contro la Fiorentina, sfida che andrà in scena domenica alle 18 allo Stadio Olimpico: “Non abbiamo trovato la vittoria ma non c’è tempo per lamentarci. Testa alla Fiorentina. Tutti insieme ragazzi“.