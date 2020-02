Ecco le prime parole italiane di Villar, centrocampista della Roma arrivato dall'Elche



Come procede il tuo ambientamento a Trigoria dopo il tuo esordio?

“Ringrazio tutti per l’accoglienza, il diesse, lo staff e i compagni ci stanno aiutando. L’ambientamento procede bene. Ho voglia di lavorare”.



Quale credi sia il ruolo migliore per te, anche perché dovrai sostituire un giocatore importante come Diawara…

“Diawara è un grande giocatore e siamo dispiaciuti per il suo infortunio. Speriamo che torni presto. La mia posizione preferita è da otto, con un mediano difensivo al fianco. Sono pronto per giocare a ogni occasione in qualsiasi posizione”.



Fonseca ha detto che c’è grande pressione qui. Vi sentite pronti per questa avventura?

“Evidentemente la pressione è insita in una piazza come Roma, ma anche in tutti gli altri grandi club. Noi siamo pronti e il mister ha detto bene. Chi non regge la pressione è giusto che si dedichi ad altro”.



Il suo ex allenatore ha dichiarato che lei per lo stress ha perso due chili. Cosa è successo?

“E’ vero che lo ha detto ed è successo. In particolare il periodo dal 20 al 30 gennaio. Sono giornate frenetiche, strane, pazze. Avevo voglia di venire qui e tutto si è risolto. Ho recuperato serenità”.