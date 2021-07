Arrivato nella notte, Matias Vina è pronto a iniziare la sua avventura con la Roma. 10 i milioni di euro che i giallorossi sono pronti a versare nelle casse del Palmeiras, più 3 di bonus (trattativa ancora da definire), col calciatore arrivato ieri, poco prima della mezzanotte in Italia, per rispettare la quarantena di 10 giorni. Nelle prossime ore previste le visite mediche, per poi attendere la definitiva fumata bianca e porre la firma sul contratto.





Esterno sinistro, preso per sostituire Spinazzola, era stato seguito a lungo dal Milan, che cercava un vice Theo Hernandez. Disciplinato, abile nel gioco aereo, ha vinto la Libertadores col Verdao ed è un punto fermo dell’Uruguay di Tabarez.