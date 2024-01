La Roma e la federazione Iraniana hanno trovato un accordo per Sardar Azmoun che - secondo le promesse fatte in estate - doveva rinunciare alla Coppa d'Asia.. L'attaccante giallorosso, infatti, partirà regolarmente per il torneo, ma non prima dell'11 gennaio. L'iraniano aveva ricevuto la pre convocazione da parte della sua nazionale, ma la società giallorossa aveva storto il naso. Pinto, infatti, aveva ottenuto rassicurazione, in estate, riguardo il fatto che il calciatore non sarebbe partito per la manifestazione in Qatar. Dopo alcuni colloqui tra le parti, il club giallorosso ha ottenuto, quantomeno, che Azmoun non parta immediatamente. In questo modo, l'iraniano sarà a disposizione per il match di domani contro la Cremonese, ma anche per l'impegno di domenica con l'Atalanta e il possibile derby ai quarti di Coppa Italia con la Lazio.