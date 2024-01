La Roma cerca un difensore sul mercato. Dopo il no a Bonucci, i giallorossi stanno cercando di riportare in Italia il belga Arthur Theate (classe 2000). L'attaccante Romelu Lukaku ha parlato del possibile trasferimento col suo connazionale, sotto contratto fino a giugno 2027 con i francesi del Rennes, che due estati fa hanno investito 19 milioni di euro per acquistarlo dal Bologna.



PIANO B - La pista alternativa porta al 24enne inglese Trevoh Chalobah in prestito dal Chelsea, un altro calciatore che Lukaku conosce bene avendoci giocato insieme a Londra nella stagione 2021/2022. Invece il 27enne tedesco Thilo Kehrer del West Ham sembra essersi già promesso al Monaco.