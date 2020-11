Doveva partire in questi giorni per l'Austria per la visita di controllo al ginocchio e stabilire i prossimi step della riabilitazione, invece Nicolò Zaniolo rimarrà a Roma causa Covid. Di conseguenza il sarà il professor Fink, lo stesso che lo ha operato la seconda volta ad Innsbruck, a venire nella Capitale per visitare il classe '99 giallorosso. In caso di miglioramente si passerebbe a una fase successiva anche se per rivedere il numero 22 sul campo di allenamento bisognerà aspettare almeno gennaio.