Nicolò Zaniolo stamattina è stato a Villa Stuart per un controllo a poco più di cinque mesi dall’infortunio contro la Juventus. La visita ha certificato la condizione del ginocchio e confermato al numero 22 che il recupero prosegue senza intoppi. La visita di oggi serve a dare maggiori sicurezze al ragazzo, libero ora di fare i contrasti e le partitellesenza alcun tipo di timore. Adesso dovrà solo alzare i ritmi per tornare poi agli ordini di Fonseca. Il suo ritorno in campo è’ previsto il 15 luglio contro il Verona.



Ironia della sorte, l'andata contro i veneti non era stata giocata da Zaniolo, out per squalifica. ​4 gol in campionato, 2 in Europa League, costanza di rendimento: la Roma, a breve, riabbraccerà il suo gioiello. Che non vuole più fermarsi.