Giornata di visite mediche per Gonzalo Villar. Il 21enne centrocampista centrale spagnolo, sbarcato ieri sera a Fiumicino, questa mattina si è presentato presto, intorno alle 8.15, a Villa Stuart per sostenere i test fisici di rito. Ad attenderlo il dottore della Roma Causarano. L'ex Elche si trasferirà poi in sede per firmare il contratto di quattro anni e mezzo con ingaggio da seicentomila euro a salire.