Una parata poco bella su un tiro centrale di Bazoer. Poi si fa cullare dal mare di noia, come cantavano i Negrita fino alla cannonata di WittekGrinta, corsa e qualche difficoltà. Il solito Ibanez, stavolta almeno con pochi errori a referto: Svetta di testa su Grbic e Openda, e prova a farsi valere anche davanti. Evita il raddoppioCinquanta con la Roma con il piglio di chi ne vuole giocare ancora tante altre. Tra le poche piante a dare frutti nell’orto di MouInizia con la faccia di chi vuole spaccare il mondo. Rompe solo le scatole ai tifosi che ancora lo sopportano. Indefinibile. (66’ Karsdorp 7: la carrozza dopo la zucca. Mette il cross del pareggio e tanta arroganza in più)Due calci piazzati e un tiro da fuori. Sembra notte da piede caldo, invece finisce per battere i denti dopo venti minuti (66’ Cristante 6: riconsegna un po’ di sostanza)Nel deserto di idee e carattere pure il suo palleggio finisce per diventare una ninna nanna. Da un errore poteva nascere lo 0-2.Si fa rubare il pallone del vantaggio olandese e ne butta via almeno una decina. Ansia da derby? A tratti irritante (91’ Bove sv)Al 26’ fa pure sobbalzare lo stadio per un tiro dalla distanza che finisce di poco fuori. Poi lo fa ammutolire per errori a tratti comici. Sa di tappo. . Esce tra i fischi. (65’ El Shaarawy 6,5: bollicine che mancavano. Da lui nasce l’azione del pari): Sembra stia per esplodere di corsa e potenza come Sonic, ma implode di nuovo in un groviglio di muscoli e nervosismo. Tanti fischi. (79’ Felix sv: tanta corsa)Va a caccia di palloni giocabili fino all’ultimo respiro. Becca la preda da jackpot di testa ed eguaglia Bati e Montella: Brutta, a tratti irritante. Però ci crede fino alla fine e azzecca almeno i cambi. Restano tanti dubbi