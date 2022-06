Cristian Volpato, centrocampista classe 2003 di proprietà della Roma, ha parlato della stagione appena passata, quella che lo ha lanciato nel calcio dei grandi, ai microfoni del Corriere dello Sport.



ROMA - "Ho cominciato a giocare con l’accademia di un ex calciatore italiano, Andrea Icardi, sono passato al Sydney e lì ho attirato l’attenzione di Tony Basha, direttore di un’altra accademia che mi segnalò a Fabrizio Piccareta, all’epoca allenatore dell’Under 17 della Roma. Ho passato il provino e mi hanno tesserato".



TOTTI - "È un orgoglio per me. Francesco è un secondo padre, oltre che una leggenda. Prima di arrivare a Roma, non avevo capito fino in fondo cosa rappresentasse Totti per i romanisti. Ora mi è chiaro".



MOURINHO - "Il migliore allenatore possibile. Già quando ero in Australia sognavo di poter lavorare con lui. Ed è successo".



FUTURO - "Non lo so, non ne ho idea. In questo momento penso a vincere l’Europeo con gli azzurri. Sarebbe un titolo importante per il nostro movimento. C’è tempo per pensare alla prossima stagione".