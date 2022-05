Finalmente ci siamo. Dopo una stagione praticamente infinita anche, eleggendo al Mapei Stadium di Reggio Emilia il proprio campione. Lo scudetto sarà assegnato a partire dalle 20.30 di domani martedì 31 maggio, in una sfida fra le due formazioni più attese della vigilia che hanno vissuto percorsi incredibilmente differenti, ma che alla fine si sono ritrovate una di fronte all'altro in una sfida ricca di talento e aspettative.- E le differenze sono evidenti a partire dalla panchina dove più volte in stagione il ruolo diè stato messo sotto osservazione. I risultati di inizio stagione uniti ad un'idea di gioco che ha fatto fatica ad essere messa in bolla hanno portato critiche e pressioni che però l'ex centrale ha saputo gestire (fregandosene per lo più) e andando dritto come un treno fino al pazzo 3-3 in rimonta contro il Cagliari in semifinale.al contrario, è partito a martello fin dalle prime giornate, ha potuto concedere a Mourinho molti dei suoi gioielli e con la pacatezza che lo ha sempre contraddistinto ha chiuso la stagione da dominatore assoluto, senza urla né gesti fuori luogo, ma con diverse svolte tattiche che hanno aggiustato gli equilibri.Tanti sono invece i talenti da tenere in considerazione fra i 22 che scenderanno in campo a partire da(esterno)Tripi, Faticanti (entrambi centrocampisti) e Volpato (fantasista) che hanno già calcato i campi della Roma prima squadra di José Mourinho, ma anche del portieree di quelsolo omonimo della punta uruguaiana già uscita dalla Primavera nerazzurra.Non sono da meno i giovani nerazzurri che sì, hanno sicuramente avuto meno spazio nell'Inter di Simone Inzaghi, ma che fra campionato e Youth League si sono costruiti un bagaglio di esperienze importanti anche per il grande salto nel calcio dei grandi. Fra questi ci sono sicuramente i chiacchieratissimi fratelli(terzino e trequartista), ma anche i centrocampistitutti nel giro delle nazionali under.A livello tatticosi è assestata su unche difende al meglio la zona centrale del campo lasciando spazio agli esterni per correre in fascia e ai due fantasisti di giostrare in libertà alle spalle delle punte. Un po' più statica l'impostazione centrale delche sfrutta i tre centrocampisti in fase di inserimento e lascia campo ai terzini di spinta per arrivare quanto più possibile sul fondo., un ruolo che il ct dell'Italia Roberto Mancini reputa fondamentale, ma che nelle nostre giovanili sta lentamente e sempre più scomparendo.