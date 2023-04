Georginio Wijnaldum, centrocampista della Roma, ha così parlato a DAZN dopo la sconfitta nel quarto d'andata di Europa League in casa del Feyenoord: "Per me era una partita speciale, tornavo nella squadra in cui sono cresciuto. Bello sentire affetto e rispetto a distanza di anni, ma conta vincere e noi non ci siamo riusciti. Sono un po' deluso...".