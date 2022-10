Wijnaldum domenica sera era all'Olimpico. Come riporta il Corriere dello Sport l'olandese procede verso il recupero. Ha scelto di essere seguito da una struttura di sua fiducia a Rotterdam, dove ha completato brillantemente ogni test al quale è stato sottoposto. I medici della Roma hanno seguito la riabilitazione a distanza, confrontandosi con i colleghi olandesi, ricevendo negli ultimi giorni l’intera cartella clinica. La frattura composta alla tibia, capitata il 22 agosto in un allenamento a Trigoria quale conseguenza di uno scontro con il giovane Felix, si è essenzialmente saldata anche senza l’intervento chirurgico.



TEMPI - Ma proprio la decisione di Wijnaldum, che avendo perso il volo per il Mondiale ha preferito non operarsi, ritarderà di qualche settimana il ritorno all’attività agonistica. Mourinho lo aspetta per la ripresa post Qatar, il 4 gennaio contro il Bologna, ma non è escluso che il rientro slitti ancora di un paio di settimane. Intanto si studia la possibilità di averlo nella tournèe in Giappone, anche senza gioare.