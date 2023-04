Josè Mourinho non vedeva l'ora di riavere a disposizione Georgino Wijnaldum. Il centrocampista olandese ha saltato tutta la prima parte di stagione per la frattura della tibia, ma già un paio di mesi fa l'allenatore aveva iniziato a testarlo per inserirlo piano piano in squadra. E ora che sta bene è diventato un titolare fisso. Le ultime cinque partite di campionato le ha giocate tutte da titolare, totalizzando due gol e un assist e la società sta valutando se prenderlo a titolo definitivo in estate. Questi saranno i mesi decisivi per il futuro di Wijnaldum in giallorosso, Georgino è sotto la lente d'ingrandimento della dirigenza che al momento è molto soddisfatta - così come Mou - del rendimento del classe '90.



LA STRATEGIA - Arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dal Psg, per trattenerlo nella capitale la Roma dovrà investire 9 milioni di euro come stabilito in estate col club francesi; l'idea dei giallorossi è quella di sedersi a tavolino per cercare uno sconto, ma da quel punto di vista non dovrebbero esserci grandi problemi visti anche gli ottimi rapporti tra i due club. Poi, inizierà la trattativa col giocatore. Lo stipendio attuale si aggira intorno ai 7 milioni di euro, la Roma vorrebbe chiedere al giocatore di abbassarlo e in più sfrutterebbe anche l'aiuto del Decreto Crescita. Wijnaldum sta convincendo tutti a Trigoria, i giallorossi studiano la strategia per il riscatto.