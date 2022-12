Georginio Wijnaldum è tornato ad allenarsi in gruppo. La notizia che la Roma, Mourinho e tutti i tifosi stavano aspettando ormai da mesi è finalmente arrivata. L'olandese è stato accolto da un lungo applauso prima di svolgere la prima sessione d'allenamento con i compagni dopo la frattura della tibia destra rimediata lo scorso agosto. In questi mesi, l'ex Liverpool e Psg si era allenato da solo, prima a Dubai e poi a Trigoria, ma ora il suo ritorno in campo si avvicina sempre di più.