Georginio Wijnaldum porta buone notizie. Almeno lui. Il centrocampista olandese, ai box per la rottura della tibia subita in allenamento, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video sulle condizioni. "Giornata emozionante con i medici. Il gesso è stato rimosso. Wow, ora è molto meglio". L'olandese ha comunicato la grande novità sui social: Il recupero verso il ritorno in campo procede a gonfie vele e la Roma lo aspetta a gennaio per vederlo finalmente in campo e dare il suo contributo alla causa giallorossa.