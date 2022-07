Matic, Celik, Dybala... e non è finita. Il mercato della Roma dell'estate 2022 si basa su linee guida molto chiare, la ricerca di calciatori già pronti, che non abbiano bisogno di tempo per adattarsi e possano, fin da subito, dare il loro contributo alla squadra di José Mourinho. Identikit che si sposa perfettamente a Georginio Wijnaldum, il prossimo colpo che Tiago Pinto vuole regalare allo Special One. Contatti fittissimi tra Roma e Paris Saint-Germain, alla ricerca di un accordo per cui mancano ormai pochi dettagli.



COSA MANCA - Un milione di euro. Questa la distanza che, dopo giorni di trattative e grazie anche all'intervento dello stesso calciatore, resta da colmare tra le due società. Gini ha scelto la Roma, dopo una stagione al di sotto delle sue aspettative a Parigi vuole tornare a sentirsi importante. Se nelle prossime 24/36 ore i giallorossi riusciranno a definire l'intesa economica col PSG, l'olandese volerà in Italia e inizierà a respirare l'entusiasmo della Capitale, sponda romanista. Altrimenti, dalla metà della prossima settimana, inizierà a valutare anche altre offerte.