Granit Xhaka è sempre più vicino alla Roma. Il centrocampista dell'Arsenal ha pure mandato frecciatina ai Gunners: "È stato un buon anno per me personalmente, ho sempre giocato, ma il piazzamento a fine stagione è ovviamente molto amaro e deludente". Lo svizzero quindi non sembra tutt'altro che abbattuto dall'ultimo anno col club di Londra: "C'erano sicuramente una serie di problemi che non sono stati risolti. Ma ora non ha senso guardare indietro", le parole riportate dal Mirror. Dopo cinque anni Xhaka è pronto a lasciare l'Inghilterra e cominciare l'avventura in Italia da Mourinho: è stato la prima richiesta dello Special One ed ora è pronto ad abbracciarlo. Pronto un contratto quinquennale per lui e un'offerta da circa 18 milioni per accontentare l'Arsenal.