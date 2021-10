La Roma si è liberata degli ingaggi di Pedro, Pastore e Nzonzi e ha più libertà di manovra rispetto a un paio di mesi fa. Villar e Diawara potrebbero andar via e il nome che continua ad essere in pole è quello di Zakaria del Borussia Monchengladbach. Lo svizzero non ha ancora rinnovato, nonostante il club tedesco gli abbia proposto più volte un nuovo contratto, e la Roma continua a seguirlo con attenzione.