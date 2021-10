È Denis Zakaria, il centrocampista classe ’96 in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach, il primo nome sulla lista di Tiago Pinto per il mercato di gennaio, scrive il Corriere della Sera. Il nazionale svizzero, infatti, sta respingendo al mittente tutte le proposte di rinnovo della società tedesca e proprio per questo la Roma, che lo aveva inserito tra i propri obiettivi già l’estate scorsa, punta ad averlo a 6 mesi dalla scadenza del suo contratto. Naturalmente il prezzo sarebbe più basso rispetto ai 20 milioni che il Borussia chiedeva in estate e per non perderlo a giugno a parametro zero i tedeschi potrebbero accontentarsi di poco meno della metà. Se riuscisse a chiudere l’operazione, quindi, Pinto regalerebbe a Mourinho il rinforzo in mezzo al campo che il tecnico aveva chiesto fin dai primi giorni, e potrebbe concentrarsi sulle uscite di Diawara e Villar.