Manca ormai sempre meno al Mondiale in Qatar, in programma dal prossimo 20 novembre, al 18 dicembre. La nazionale polacca tramite i propri canali social, ha diramato la lista dei calciatori preconvocati dal C.t Michniewicz. Tra i 47 nomi presenti, anche quello di Nicola Zalewski che grazie alle sue prestazioni in maglia giallorossa, si è ritagliato un ruolo importante nella sua nazionale. La lista definitiva dei partenti peril Qatar, verrà svelata il prossimo 10 novembre.