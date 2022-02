Il centrocampista della Roma Nicola Zalewski è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo contro lo Spezia: "Non c'è stato un momento preciso dove il mister mi ha detto che sarei partito titolare. Ci sono stati momenti in cui ha provato diverse formazioni in allenamento poi stamattina mi ha dato la conferma. Sono contento. Abbiamo fatto una buona partita ma l'importante è la vittoria".



Cosa ti chiede il mister?

"Il mister mi chiede di svolgere bene i compiti difensivi poi quando abbiamo palla noi di puntare senza paura l'uomo come ho sempre fatto".



Il ricordo più bello di stasera?

"Sicuramente il ricordo più bello sono i tre punti all'ultimo minuto con un gol che ci siamo meritato. La partita l'abbiamo indirizzata dalla nostra parte e questo sarà il ricordo più bello".