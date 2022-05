Nicola Zalewski ha vissuto 4 mesi fantastici. Il polacco nato a Tivoli è stato l’arma in più di José Mourinho in stagione. Nico è di casa a Trigoria dal 2011 e lo sarà almeno fino al 2025. Ma a cifre diverse rispetto a quelle stabilite a dicembre. Il suo ultimo contratto garantiva al trequartista, ora adattato come esterno, meno di 500mila euro a stagione. Proprio per le cifre, l'agente, Giovanni Ferro, incontrerà Tiago Pinto a breve. Dall’ambiente, e da persone vicine a Zalewski, filtra aria di fumata bianca: tra la Roma e il classe 2002 il matrimonio s’ha da fare, e l’ingaggio sarà rivisto sui 900 mila euro a stagione.