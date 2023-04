Nicola Zalewski, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Feyenoord: "Percepiamo questa grande crescita, è da inizio anno che lavoriamo per fare una stagione importante, soprattutto quelle come questa di stasera, per arrivare in fondo alle competizioni. Sarà una partita alla nostra portata, vogliamo portare a casa il risultato e giocarcela in casa nostra fra una settimana".



Come si aspetta i primi minuti?

"Sicuramente loro sono una squadra molto bene organizzata, penso verranno a prenderci alti subito. Anche noi siamo ben organizzati in fase difensiva e nelle ripartenze, come noi temiamo loro dovranno essere anche loro a farlo con noi".