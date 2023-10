Nicola Zalewski non risulta ancora indagato dalla Procura di Torino per quanto riguarda il caso scommesse. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sarebbe semmai membro di una chat nella quale alcuni colleghi parlavano proprio di scommesse, ma ancora mancano evidenze di un suo coinvolgimento diretto. In questo momento la sua posizione non è stata approfondita da Giuseppe Chiné, il procuratore federale che sta portando avanti in parallelo con i magistrati la sua indagine.