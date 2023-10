Le dichiarazioni di Fabrizio Corona sul calcio scommesse stanno innescando un effetto domino che sembra non volersi più fermare. Dopo Fagioli, Zaniolo e Tonali, l'ex paparazzo tramite il suo profilo Instagram, ha annunciato che oggi pomeriggio avrebbe comunicato un altro giocatore: "Oggi farò un altro nome. Dopo, oggi farò un altro giocatore. Gioca nella Roma".La notizia sta facendo in poco tempo il giro del web con il toto nomi che si sta susseguendo su tutti i social. Il nome odierno pubblicato su Dillingernews.it quello di Nicolache dunque potrebbe essere chiamato a breve degli inquirenti. Il terzino si trova in questo momento nel ritiro della Polonia Under 21. Giovane come gli altri tre, ora anche lui rischia uno stop di 3 anni qualora le indagini dovessero portare alla colpevolezza."Zalewski gioca, con certezza. So anche a chi Fagioli deve parecchi soldi. Ti assicuro che qui a Roma il banco non è solo in mano a malavitosi. Un cantante/dj ha un banco di scommesse molto importante nella Capitale. So che faceva giocare alcuni giocatori tipo Fagioli che adesso gli deve 70mila euro", l'audio diffuso su Telegram con le parole dell'informatore.