Nicolò Zaniolo è ancora una volta protagonista di un episodio quantomeno discutibile avvenuto nel corso della gara giocata e vinta oggi dalla sua Roma contro il Brescia. Sostituito all'80esimo da Fonseca per far spazio a Diego Perotti, il centrocampista italiano ha preso un cartellino giallo nel corso del cambio che gli costerà una giornata di squalifica e gli farà saltare la gara contro il Verona in programma nel prossimo turno tornando a disposizione per il big match della 15esima giornata contro l'Inter.



EPISODIO DA GIALLO Zaniolo, uscendo dal campo al momento del cambio, ha infatti ritardato l'uscita dal campo andando a cercare Romulo (con cui aveva avuto qualche tensione del corso della gara) per battibeccarci. Impossibile per l'arbitro Di Bello non estrarre il cartellino giallo che porterà alla squalifica.



FONSECA SI GIUSTIFICA - I più maliziosi già all'Olimpico hanno pensato che l'ammonizione fosse stata quantomeno cercata dal centrocampista classe 1999 e la domanda è stata prontamente girata all'allenatore giallorosso Paulo Fonseca in conferenza stampa. Pronta la risposta: "Non avevo neanche visto il giallo, ma non è vero che abbiamo parlato prima della gara per prendere il cartellino. Per noi la partita più importante è sempre la prossima".