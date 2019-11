L'ex capitano e dirigente della Roma Francesco Totti ha parlato del suo passato e del suo futuro a Radio Radio: "Io sono abbastanza permaloso, un po’ rosicone. Quando prendo un percorso lo porto a termine. Se ora qualcuno mi chiedesse di tornare nella Roma, magari un nuovo proprietario, mi metterebbe in difficoltà. Ma gli direi di no perché rispetto la mia decisione e voglio fare questa strada: voglio seguire i calciatori e trasmettere loro la mia esperienza. Non so se arriverà questo americano, ho i miei dubbi perché poi quando uno mette le mani nella Roma è difficile che vada avanti. E io ne so qualcosa. Però spero per tutti i tifosi giallorossi, me compreso, che arrivi un presidente capace di far vincere tutto a questa squadra, scudetti e Champions"



SU ZANIOLO - "Per il bene di Zaniolo, smettiamo di fare paragoni con me. Lasciamolo fare. Spero che possa rimanere a Roma il più a lungo possibile, anche se per me non sarà così. Potrebbero venderlo. Può andare in molte squadre".