Nicolò Zaniolo ha stabilito le cifre per rinnovare il contratto con la Roma. L'attaccante classe '99 vuole un ingaggio pari a quello dei big in rosa, ovvero circa 6 milioni di euro bonus compresi. Una richiesta che la società capitolina sta valutando, così come valuterà nelle prossime settimane eventuali offerte dal mercato partendo da una base di 50 milioni.