Zaniolo, el protagonista del 'penalti' de ayer en Perugia pide perdón por su reacción a través de su Instagram.



"Ya me disculpé ante el árbitro, pero me siento en la obligación de hacerlo también con los rivales y los aficionados".



¡Grande, Nicolò! #RomaAthletic pic.twitter.com/z1wzyupKvV — Athletic Club (@AthleticClub) August 8, 2019

Laesce con un pareggio dall'amichevole contro, ma. Il trequartista classe '99 si è infatti reso protagonista di un episodio eticamente negativo, sopratutto considerando che in palio non c'era di fatto nulla se non il risultato finale dell'amichevole.Zaniolo si è infatti procurato il rigore del 2-2 finale con un'autentica furbata. Il rigore infatti non c'era, perché ilfischiato dall'arbitro Maresca non è stato commesso dal difensore dell'Athletic Bilbao, bensì proprio dallo stesso Zaniolo. L'azione concitata ha portato il direttore di gara a fischiare il rigore, e fin qui tutto normale, se non fosse che, per sicurezza,salvo però essere sbugiardato clamorosamente dalle immagini tv.- I tifosi dell'Athletic a cui si sono aggiunti poi quelli di tutta Italia si sono immediatamente rovesciati sui social network per attaccare e insultare Zaniolo accendendo una polemica furente che il giocatore ha poi provato a smorzare con l'aiuto del club spagnolo. Attraverso il proprio profilo instagram ha infatti pubblicato: "Oggi a Perugia ho commesso un errore. Nella concitazione del momento non ho avuto la lucidità di capire quanto accaduto nell'area avversaria e ho reagito male alle domande degli avversari che mi sono venuti a chiedere se avessi toccato la palla di mano al momento del rimpallo. Mi sono già scusato con l'arbitro, sento il dovere di farlo anche con i tifosi e con gli avversari".Scuse accettate e ricondivise dall'Athletic Bilbao, ma che non bastano per togliere dalle spalle del giocatoreche ha perso in un solo anno di carrierache contraddistingue i grandi giocatori. Un gesto che si va ad aggiungere a quello che l'ha visto coinvolto con Kean nel corso deglie che rimarca ancor più le parole pronunciate dal ds della Romain questo mercato di riparazione: