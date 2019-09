Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria in Europa League, Nicolò Zaniolo ha dichiarato: "Sono felicissimo di quello che sto facendo e dimostrando, ora serve vincere a Bologna".



SU DZEKO - "E' formidabile, basta chiamarlo e lui mi mette la palla sui piedi. Sto migliorando, devo continuare su questa strada per raggiungere gli obiettivi".



SU FONSECA - "Il suo gioco è sia offensivo che difensivo. Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare a segnare e a non prendere gol".