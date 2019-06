Il momento non è dei migliori per la Roma. I giallorossi hanno da poco annunciato di non svolgere il ritiro a Pinzolo, come programmato in precedenza. Tiene banco il mercato con tanti nomi in uscita. Tra di essi c'è anche Nicolò Zaniolo: il centrocampista azzurro classe 1999 è esploso nell'ultima stagione ed ha attirato su di sé l'attenzione di diversi top club. Su tutti spicca la Juventus, che ha già sondato il terreno ed avviato contatti con la Roma. Tuttavia, il nuovo tecnico romanista Paulo Fonseca ha esplicitamente fatto intendere di non volersi privare di Zaniolo. Un rifiuto che costringerà i bianconeri a cambiare strategia: l'assalto potrebbe essere rimandato di alcune settimane o altrimenti si opterebbe per altri obiettivi. Lo riporta il Corriere dello Sport.