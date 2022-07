"Riderò, ballerò, Vivere la vita la la la la. Riderò, me la godrò. Vivrò il momento per capire il destino Ascolterò il silenzio per trovare la strada". Sono le parole di Marc Anthony in "Viver mi vida" canzone scelta da Nicolò Zaniolo per celebrare il gol del 2-0 della Roma segnato al Sunderland in amichevole. Fa discutere soprattutto la scelta della frase: "Ascolterò il silenzio per trovare la strada".