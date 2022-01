Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma, parla a Dazn all'intervallo della partita con l'Empoli: "Nel secondo tempo dobbiamo continuare cosi, abbiamo giocato un gran primo tempo come ci aveva chiesto il mister. Stiamo rispondendo sul campo ma ci sono altri 45 minuti per portare a casa i tre punti".



SULL'INFORTUNIO DI MARCHIZZA - "Ho visto che gli è rimasto il ginocchio sotto, ma potrebbe essere anche una storta. Spero non sia niente di grave perché so cosa vuol dire avendolo vissuto in prima persona. Gli auguro una pronta guarigione".