Il campionato di Zaniolo non è mai cominciato. Il numero 22 della Roma tornerà a giocare in una partita ufficiale nella prossima stagione, a ben 11 mesi dall'infortunio, riporta Il Messaggero. Un tempo estremamente lungo, che ha spinto i Friedkin ad approfondire la questione. Per questo i proprietari della Roma faranno visitare il giocatore anche dal professor Georg Ahlbaumer, il medico di fiducia della famiglia, di base alla Klinik Gut di St. Moritz (la stessa dove la scorsa estate Milik aveva svolto una prima parte di visite mediche). In settimana confermata la visita per avere il via libera a tornare ad allenarsi in prima squadra.