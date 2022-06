In vacanza, ma con la testa già alla prossima stagione.è l'ago della bilancia del mercato della Roma: una sua partenza potrebbe innescare il domino dei rinforzi per la squadra di Mourinho.tanto relax, con un occhio sempre all'allenamento giornaliero - come mostrano le foto pubblicate sui social - fondamentale per iniziare la prossima stagione con il piede giusto, in vista del ritiro imminente con i giallorossi.Sotto la guida del professor Professor Gian Nicola Bisciotti, Zaniolo è tornato in campo dopo l'infortunio. E proprio in un'intervista rilasciata pochi giorni fa al Corriere dello Sport, il preparatore atletico aveva parlato così della routine del giocatore giallorosso: "Si sta allenando molto bene, è in progressione. Ho avuto la fortuna nella mia carriera di conoscere le stelle del calcio internazionale tra Inter e Psg, ed. È un ragazzo che ha talento, ha voglia di lavorare e sono sicuro che avrà una grande carriera". Questione di previsioni.Per Zaniolo, dopo la vittoria della Conference League c'è tanta voglia di ripartire. Come raccontato nei giorni scorsi su Calciomercato.com, la sua situazione è monitorata con attenzione in casa Roma:Ulteriori riflessioni sono rinviate alla chiusura del mercato, dunqueNella Capitale hanno fissato il prezzo, non meno di 60 milioni, prendendo una posizione forte dopo le ultime dichiarazioni del giocatore, che aveva commentato l'interesse delle big del campionato Juve e Milan.