Nicolò Zaniolo rientrerà a breve dopo l'infortunio alla spalla ma non pensa solo al campo. Il 23enne è in scadenza nel 2024. Il prolungamento del rinnovo con la Roma non sarà facile, come racconta la Gazzetta dello Sport, si parte da una base di 4,5 milioni di euro anche se c'è la volontà di entrambe le parti di trovare l'intesa.